POL-IZ: 220530.4 Heide: Kleinlaster entwendet

Hemmingstedt (ots) - In der Nacht zum Sonntag hat eine Streife in Hemmingstedt einen Autorfahrer überprüft, der stark alkoholisiert war. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen. Gegen 02.20 Uhr waren Beamte auf der Straße Oeverwisch aus Büsum kommend in Richtung Heide unterwegs. Dort fiel ihnen ein Audi auf, der mehrfach die Fahrbahnbegrenzung des rechten Fahrstreifens überfuhr. In der Hemmingstedter ...

