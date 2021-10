Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Übler Kinderstreich

Eisfeld (ots)

Zwei Kinder beschädigten Donnerstagnachmittag mehrere Fahrzeuge in der Straße "Zur Sandgrube" in Eisfeld. Sie ritzten ihre Namen in den Fahrzeuglack der Autos. Anschließend flohen die Kinder, konnten jedoch von einem Zeugen erkannt werden.

