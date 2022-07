Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Discounter überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag (21.07.2022) einen Discounter an der Biklenstraße überfallen und Bargeld erbeutet. Der Täter betrat gegen 16.15 Uhr das Geschäft, begab sich zur Kasse, bedrohte eine 52 Jahre alte Angestellte und forderte Bargeld. Nachdem die Angestellte nicht sofort reagiert hatte, griff er in die Kasse, nahm mehrere Hundert Euro heraus und flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber im Einsatz war, verlief bislang ohne Ergebnis. Zeugen beschrieben den Täter als etwa 160 Zentimeter groß. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze knielange kurze Hose und schwarze Handschuhe. Außerdem war er mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an das Raubdezernat zu wenden.

