Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schuss abgefeuert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend (20.07.2022) in der Burgunderstraße aus einem Auto heraus einen Schuss in Richtung mehrerer Personen abgefeuert, die sich vor einer Ladenzeile aufgehalten haben. Der Täter soll den Schuss gegen 20.45 Uhr aus einem größeren weißen BMW heraus abgefeuert haben. Das Projektil entdeckten die Beamten in der Glasscheibe einer Eingangstür zu einem Lokal und sicherten es. Verletzt wurde niemand. Anschließend fuhr der BMW, der mit zwei Personen besetzt gewesen sein soll, die Unterländer Straße entlang Richtung Kelterplatz. Der BMW wurde dabei von einem schwarzen Mercedes verfolgt. Eine sofortige Fahndung der Polizisten verlief ohne Ergebnis. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche die Verfolgungsfahrt beobachtet haben oder Hinweise zur Fluchtrichtung des BMW geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell