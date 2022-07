POL-S: Nach Unfall weitergefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstagmittag (19.07.2022) einen 45 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Waren im Gesamtwert von rund 300 Euro aus verschiedenen Geschäften an der Königstraße gestohlen zu haben. Der Ladendetektiv beobachtete den 45-Jährigen dabei, wie er gegen 12.30 Uhr den Verkaufsraum betrat, ein Parfum an ...

