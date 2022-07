Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag (15.07.2022) im Bereich der Birkenwaldstraße eine 18 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die 18-Jährige ging gegen 15.30 Uhr von der Birkenwaldstraße die Treppen zur Straße Im Kaisemer hinunter, als sie auf den Unbekannten traf, der seine Hose nach unten gezogen und sein Geschlechtsteil in der Hand hatte. Sie beschrieb den Mann als etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, 25 bis 35 Jahre alt mit kurzen schwarzen Haaren und dunkler Haut. Ein unbekannter älterer Zeuge hatte den Vorfall ebenfalls beobachtet und gab gegenüber der 18-Jährigen an, dass unmittelbar zuvor eine weitere Frau die Treppen hinuntergegangen war. Die 18-Jährige erstattete erst am Abend Anzeige bei der Polizei. Zeugen und weitere Geschädigte, insbesondere die unbekannte Frau und der Mann, der 84 Jahre alt sein soll und im Raum Waiblingen wohnen soll, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

