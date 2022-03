Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Neuffertraße

Pirmasens (ots)

Am 03.023.2022, zwischen 09:55 Uhr und 10:40 Uhr, kam es in der Neufferstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 34-Jährige Geschädigte stellte seinen schwarzen, Ford Mustang, in der Neufferstraße, Höhe des Anwesens Nr. 57, unbeschädigt ab. Als er von einem Termin gegen 11:40 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte der Geschädigte einen Lackschaden an der Beifahrertür fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100 EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

