POL-PDPS: Brand einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus

Zweibrücken (ots) - Verkehrsunfallflucht Am Mittwoch, dem 02.03.20222, gg. 10:00h stellte ein Fahrzeugführer seinen grauen VW Jetta auf dem Parkplatz in der Lützelstraße ab. Als er gegen 12:00h zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass ein unbekannter Pkw-Fahrer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, sein Fahrzeug an der Beifahrerseite beschädigt hatte. Es entstand ein Schaden von ca. 500EUR.|pizw Hinweise bitte an: Polizeiinspektion Zweibrücken Telefon: ...

