Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Container aufgebrochen

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einbrecher haben sich auf einer Baustelle in Rodenbach herumgetrieben. Am Montagmorgen fiel auf, dass übers Wochenende in dem Baustellenbereich "Am Hühnerbusch" zwei Container aufgebrochen wurden. Aus beiden wurden Werkzeuge und Maschinen gestohlen. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, denen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell