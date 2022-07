Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Geschäftsräume eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (19.07.2022) in ein Gebäude an der Bockelstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 21.15 Uhr und 07.15 Uhr ein Fenster auf, durchsuchten die Räumlichkeiten einer Arztpraxis und erbeuteten zirka 200 Euro. Anschließend verschafften sie sich Zugang zu einem weiteren Geschäftsraum im Gebäude und stahlen erneut einen geringen Bargeldbetrag. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

