Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL)Ulm - Feuerwehr befreit Verletzten

In ein Krankenhaus kam ein 30-Jähriger nach einem Unfall am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 5.15 Uhr fuhr ein 42-Jähriger auf der B 28 von Ulm in Richtung Blaustein. Auf dem Berliner Ring war ein 30-Jähriger mit seinem VW unterwegs. Der bog an der Ausfahrt nach rechts auf die B 28 ab. Auf die Vorfahrt des anderen VW-Fahrer hatte der Mann nicht geachtet. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Unfallverursacher war in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in eine Klinik. Der Pkw des 42-Jährigen war nach dem Unfall gegen ein Verkehrsschild geprallt. Der Autofahrer trug leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte behandelten seine Blessuren an der Unfallstelle. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 17.000 Euro. Abschlepper bargen die Autos. Für die Zeit der Unfallaufnahme, der Rettung des Autofahrers und der Bergung der Fahrzeuge war die Straße gesperrt.

++++1712710

