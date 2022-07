Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagmittag (19.07.2022) einen 45 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Waren im Gesamtwert von rund 300 Euro aus verschiedenen Geschäften an der Königstraße gestohlen zu haben. Der Ladendetektiv beobachtete den 45-Jährigen dabei, wie er gegen 12.30 Uhr den Verkaufsraum betrat, ein Parfum an sich nahm und es in seiner Hosentasche versteckte. Nachdem er das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen, folgte ihm der Ladendetektiv und bat ihn in sein Büro. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 45-Jährigen anschließend fest und fanden in seinem mitgeführten Rucksack weitere Waren, welche er mutmaßlich zuvor aus anderen Geschäften gestohlen hatte. Der georgische Staatsangehörige, der offensichtlich keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wird im Laufe des Mittwochs (20.07.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

