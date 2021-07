Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus Pkw

Bad Hönningen (ots)

Wie der Polizeiinspektion in Linz erst jetzt bekannt wurde, entwendeten unbekannte Täter bereits im Laufe des vergangenen Samstags einen Laptop aus einem geparkten Pkw in der Straße Im Plänzer in Bad Hönningen. Hinweise an die Polizei in Linz unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell