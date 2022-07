Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einen Roller gestohlen, einen anderen wiedergefunden - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Nord (ots)

Nachdem am Mittwoch oder Donnerstag (20./21.07.2022) ein Roller in der Sattlerstraße gestohlen und ein weiterer mutmaßlich gestohlener Roller in der Hölderlinstraße zurückgelassen wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Der Besitzer stellte den blau-silbernen Piaggio mit dem Kennzeichen 207JXL am Mittwoch gegen 09.30 Uhr an der Sattlerstraße ab. Als er am nächsten Morgen gegen 08.30 Uhr wiederkam, war der Roller weg. Einen weiteren Fall meldete eine Zeugin am Donnerstag, wobei sie gegen 10.45 Uhr mitteilte, dass sie einen deutlich beschädigten, silbernen Roller der Marke Changzhou Kwang mit dem Kennzeichen 362TXT, in der Hölderlinstraße gefunden habe. Polizeibeamte stellten den Roller anschließend sicher. Zeugen, die Hinweise zu dem Rollerdiebstahl an der Sattlerstraße geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden. Zeugen, die Hinweise zu dem in der Hölderlinstraße aufgefunden Roller geben können, werden gebeten sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell