POL-HB: Nr.: 0267 --Platzverweis nach "Sieg Heil"-Rufen

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Platz der Deutschen Einheit Zeit: 02.05.2022, 17:50 Uhr

Ein 51-Jähriger erhielt am Montagabend am Bahnhof von Einsatzkräften einen Platzverweis, da er unter anderem durch laute "Sieg Heil"-Rufe aufgefallen war. Außerdem war er in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt.

Gegen 17:50 Uhr wurden Einsatzkräfte zum Platz der Deutschen Einheit gerufen, da dort ein Mann angegriffen worden sein sollte. Vor Ort beobachteten die Polizisten eine lautstarke verbale Auseinandersetzung, die sie umgehend unterbanden. Im Laufe der Sachverhaltsaufnahme äußerte der 51-Jährige zunächst, von mehreren Personen grundlos geschlagen worden zu sein. Weitere Zeugen gaben an, dass er zuvor mit einer Gruppe in Streit geraten war und laut "Sieg Heil" und "Heil Hitler" geschrien hätte. Daraufhin soll er aus einer Gruppe heraus geschlagen worden sein. Einsatzkräfte stellten weitere Personalien fest und fertigten eine Anzeige wegen Körperverletzung. Der 51-Jährige erhielt einen Platzverweis, außerdem erwartet ihn eine Anzeige wegen Volksverhetzung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

