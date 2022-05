Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0263 --Einbrecher gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Rönnebeck, Segelmacherstraße Zeit: 30.04.2022, 22:30 Uhr

Einsatzkräfte stellten am Samstagabend in Blumenthal einen 38-Jährigen, der zuvor über eine Leiter in eine Wohnung geklettert war. Dort fanden die Polizisten mutmaßliches Diebesgut, Drogen und Waffen, außerdem lag gegen den 38-Jährigen ein Haftbefehl vor.

Gegen 22:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Segelmacherstraße gerufen, da dort ein Mann über den Balkon in eine Wohnung geklettert sein sollte. Vor Ort trafen die Polizisten auf den 38-Jährigen in der Wohnung, die sich als Wohnsitz seiner ehemaligen Lebenspartnerin herausstellte. In den Räumen fanden die Einsatzkräfte unter anderem Drogen, Messer und Reizgas, illegales Feuerwerk, sowie hochwertigen Schmuck und diverse Beweismittel, die im Zusammenhang mit weiteren Straftaten stehen. Außerdem lag ein Vollstreckungshaftbefehl gegen den 38-Jährigen vor. Er wurde mit auf die Wache genommen und in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Polizisten fertigten Anzeigen, unter anderem wegen Diebstahls und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Sprengstoffgesetz. Die weiteren Ermittlungen dauern an

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell