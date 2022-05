Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0260--Staatschutz ermittelt nach Sachbeschädigungen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehe, Enrique-Smidt-Straße und Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südwest, Bischof-Ketteler-Straße Zeit: 29.04.22 und 30.04.22

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehe, Enrique-Smidt-Straße und Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südwest, Bischof-Ketteler-Straße Zeit: 29.04.22 und 30.04.22

Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat die Ermittlungen nach Sachbeschädigungen in der Vahr und in Lehe aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen.

In einem Gebäude der Universität Bremen beschmierten am Freitagabend unbekannte Täter mit roter Stiftfarbe auf einem Flur mehrere Bilderrahmen, Türe und Wände mit Hakenkreuzen und Schriftzügen wie "Hier war ich -Nigga". Zudem entleerten sie ein Spülmittel und beschmutzten damit Wände und einen Flur. Ein Mitarbeiter gab an, dass die Tatzeit zwischen 18 und 20 Uhr lag.

In der Vahr wurden am Samstagmorgen zwischen 7 und 9 Uhr die Reifen eines Fahrzeugs mit ukrainischen Kennzeichen zerstochen. Der weiße Ford stand mit weiteren Fahrzeugen auf einem Parkplatz an der Bischof-Ketteler-Straße.

In beiden Fällen werden Zeugen gesucht. Hinweisgeber melden sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell