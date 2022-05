POL-HB: Nr.: 0261--Polizei begleitet Demos und Tanz in den Mai

Polizei Bremen

Ort: Bremen, Stadtgebiet Zeit: 30.04. bis 01.05.2022

Die Polizei Bremen begleitet am 1. Mai inklusive des Samstagabends mehrere Demonstrationen und Aufzüge mit insgesamt etwa 2900 Teilnehmenden. Es kam zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Größere Zwischenfälle gab es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Bereits am Samstagabend war die Polizei bei einer Demo mit dem Motto "Take back the Night" gefordert, bei der etwa 360 u. a. Frauen, Inter- und Trans-Personen vom Bahnhof zum Alten Sportamt zogen. Es wurden diverse Banner und Plakate mitgeführt. Ein Passant zeigte in Höhe Schüsselkorb einen Hitlergruß in Richtung des Aufzuges. Die Ermittlungen dazu dauern an. Kurz vor der Sielwallkreuzung wurden wiederholt bengalische Feuer entzündet. Die Verstöße wurden dokumentiert und zwei Tatverdächtige kontrolliert. Die Einsatzkräfte wurden anschließend mit Lautsprecherdurchsagen durch die Versammlungsteilnehmenden als "Bullenschweine" und "Nazis" beleidigt. Gegen 23.00 Uhr wurde die Versammlung durch die Versammlungsleiterin beendet. Insgesamt wurden sechs Anzeigen gefertigt, unter anderem wegen Beleidigung und Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz.

Gegen 22 Uhr stoppte die Polizei einen Autokorso in Richtung Innenstadt. Die Insassen waren Fußballfans eines türkischen Vereins, die auf dem Marktplatz den vorzeitigen Titelgewinn des Fußballclubs feiern wollten. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Polizei wies im weiteren Verlauf den etwa 200 Fans eine Fläche auf der Bürgerweide zu. Die Versammlung wurde gegen Mitternacht störungsfrei beendet. Weitere Veranstaltungen zum Tanz in den Mai verliefen nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls ohne besondere Vorkommnisse.

Die erste Demonstration am 1. Mai begann um 10 Uhr am Weserstadion und endete ohne Zwischenfälle gegen 13.15 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Domshof. Es nahmen in der Spitze etwa 1150 Personen teil. Am Rande des Aufzuges wurde Pyrotechnik gezündet. Die Ermittlungen dazu wurden aufgenommen.

Unter dem Motto "Internationalistische und revolutionäre 1. Mai Demonstration" versammelte sich ein Bündnis um 13 Uhr am Bahnhofsplatz mit etwa 1200 Teilnehmenden. Einige davon vermummten sich kurzzeitig und aus dem Aufzug heraus wurden polizeifeindliche Parolen, wie ACAB, skandiert. Es wurden im Anschluss Identitätsfeststellungen durchgeführt und entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Nach dem Aufzug fand gegen 15.30 Uhr eine Abschlusskundgebung statt. Ab 16 Uhr soll auf dem Lucie-Flechtmann-Platz eine Anschlusskundgebung mit Musik und Redebeiträgen stattfinden.

Neben Verkehrsbehinderungen kam es zu keinen bekannten größeren Störungen.

