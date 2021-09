Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 24.09.2021- 2 -

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

16-Jährige stürzt mit Motorroller bleibt aber unverletzt

Heute Morgen ist eine 16-Jährige aus Berkatal mit ihrem Motorroller ohne Fremdeinwirkung gestürzt, als sie um kurz vor 08.30 Uhr von Wendershausen Richtung Witzenhausen unterwegs war. Im Bereich der Kurve "Am Stieg" rutschte die 16-Jährige auf der regennassen Fahrbahn weg und geriet letztlich zu Fall. Die Schülerin blieb bei dem Sturz unverletzt. An dem Motorroller entstand ein Schaden von 500 Euro.

Konflikt zwischen Lkw-Fahrer und Pkw-Fahrer; Lkw-Fahrer schlägt mit Taschenlampe zu

Die Polizei in Witzenhausen ermittelt in einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung, nachdem es am Donnerstagabend auf dem Parkplatz an der B 27 unterhalb der Burg Ludwigstein zu einem eskalierenden Konflikt zwischen einem Lkw-Fahrer und einem Autofahrer gekommen war. Gegen 23.20 Uhr war ein 64-Jähriger aus Wilhelmshaven, der in seinem Sattelzug seine Ruhezeit verbringen wollte, gewaltsam auf einen 34-jährigen Autofahrer losgegangen.

Der 34-Jährige hatte mit seinem Pkw auf dem Parkplatz angehalten und sich die Füße vertreten. Dabei war der Mann nach Angaben des Lkw-Fahrers mehrfach dicht und in auffälliger Weise an dessen Lkw vorbeigelaufen, wodurch sich der 64-Jährige massiv gestört und belästigt fühlte.

Da der 34-Jährige auf die Aufforderung sich zu entfernen nicht reagierte, holte der 64-Jährige letztlich eine Stabtaschenlampe aus seinem Fahrzeug und ging auf den Autofahrer los. Im Zuge der Auseinandersetzung schlug der 64-Jährige seinem Kontrahenten mehrmals gegen den Kopf, woraufhin der Geschädigte u.a. eine Kopfplatzwunde erlitt, die später im Klinikum in Witzenhausen ambulant behandelt werden musste. Die Polizei ermittelt neben der Körperverletzung auch wegen versuchter Sachbeschädigung, da der 64-Jährige mit der Taschenlampe auch auf das Fahrzeug des 34-Jährigen eingeschlagen hatte, wobei aber letztlich keine Beschädigung entstanden war.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell