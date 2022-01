Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Gasflaschen gestohlen ++ Ohne Fahrerlaubnis ++

Rotenburg (ots)

Gasflaschen gestohlen

Bremervörde. Unbekannte haben am vergangenen Wochenende auf dem REWE-Gelände an der Industriestraße Gasflaschen gestohlen. Dazu knackten sie das Vorhängeschloss des Lagers und nahmen zehn 5-Kilo-Flaschen und eine 11-Kilo-Flasche heraus. Dann luden sie die Beute in ein Fahrzeug und fuhren davon. Hinweise erbittet die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/9945-0.

Ohne Fahrerlaubnis

Zeven. Ein 34-jähriger Autofahrer ist am Montagabend ohne Fahrerlaubnis in eine Verkehrskontrolle der Zevener Polizei geraten. Die Beamten hatten den Opel des Mannes gegen 19 Uhr im Westring gestoppt. Der Mann muss sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

