Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Geburtstagsparty unter Corona-Bedingungen ++ Junger Fahrer nach Unfallflucht verletzt - Polizei bittet um Hinweise ++ Junger Fahrer bei Wildunfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Geburtstagsparty unter Corona-Bedingungen

Bremervörde. In der Nacht zum Sonntag ist die Bremervörder Polizei zu einer, offenbar zu lauten Geburtstagsparty in die Wilhelm-Busch-Straße gerufen worden. Eine Streifenbesatzung machte sich auf die Suche und wurde fündig. Die Feier fand draußen statt und alle Corona-Regeln wurden genau eingehalten. Laut Polizei hatten sämtliche Gäste einen 2G+ - Status, Abstände seien eingehalten worden und auch Desinfektionsmittel war reichlich vorhanden. Die Beamten sprachen ihre Glückwünsche aus und mahnten zur Einhaltung der Nachtruhe.

Junger Fahrer nach Unfallflucht verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Wohnste. Bei einem Verkehrsunfall in der Rammestraße ist am Sonntagnachmittag ein 16-jähriger Biker verletzt worden. Der junge Mann war gegen 15.45 Uhr mit seinem 125er-Leichtkraftrad auf der Kreisstraße von Klein Wohnste in Richtung Wohnste unterwegs, als ihm auf seiner Fahrbahn ein noch unbekannter Autofahrer mit einem weißen VW Caddy entgegenkam. Er sei an einem, an der Kreisstraße geparkten Fahrzeug vorbeigefahren. Der Jugendliche bremste und wich aus. Dabei kam er mit seiner Maschine zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer habe ihn kurz angesprochen, sei dann jedoch weitergefahren. Er wird als etwa 75 Jahre alter Mann mit grauen Haaren beschrieben. Sein Fahrzeug habe ein Kennzeichen aus dem Heidekreis (HK) gehabt. Hinweise erbittet die Zevener Polizei unter Telefon unter Telefon 04281/9306-0.

Junger Fahrer bei Wildunfall verletzt

Brockel/Bellen. Bei einem Wildunfall auf der K 210 ist in der Nacht zum Montag ein 20-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der junge Mann war gegen 1.30 Uhr mit seinem Audi auf der Kreisstraße unterwegs, als plötzlich ein Reh von links über die Fahrbahn wechselte. Der 20-Jährige versuchte auszuweichen. Sein Fahrzeug kam von der Straße ab und prallte im Seitenraum gegen einen Straßenbaum. Bei der Kollision zog er sich leichte Verletzungen an seinem Fuß zu. Er wurde im Rettungswagen in das Diakonieklinikum gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell