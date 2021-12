Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: unter Alkoholeinfluss auf die Gegenfahrbahn gekommen

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und einen Sachschaden von rund 30.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Dienstag gegen 16.25 Uhr auf der Landesstraße 1138 von Marbach am Neckar kommend in Richtung Benningen am Neckar ereignete. Ein 38 Jahre alter Renault-Lenker geriet, vermutlich da er sein Fahrzeug aufgrund einer bestehenden Alkoholbeeinflussung nicht mehr sicher steuern konnte, in der Benninger Straße nach links auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden 73 Jahre alten Opel-Fahrer. Beide Beteiligte wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L 1138 musste während der Unfallaufnahme bis gegen 17.50 Uhr voll gesperrt werden. Im Fahrzeug des 38-Jährigen stellten die aufnehmenden Beamten eine bereits geöffnete, teilweise noch gefüllte Bierdose fest. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Das Ergebnis belief sich auf knapp 2 Promille. Der Renault-Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Mutmaßlich war der 38-Jährige rund 20 Minuten zuvor auf derselben Strecke in die Gegenrichtung, also in Richtung Marbach am Neckar, unterwegs und in eine Unfallflucht verwickelt. Er soll ebenfalls auf die Gegenspur gekommen sein und den Land Rover eines 41-Jährigen touchiert haben. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

