Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unfall in der Bottwartalstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein verletzter 36 Jahre alter PKW-Lenker und ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 03.20 Uhr in der Bottwartalstraße in Marbach am Neckar ereignete. Der 36-Jährige war mit seinem Audi in Richtung Murr unterwegs, als er auf Höhe der Straße "In der Au" vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen das Brückengeländer prallte. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer erlitt Verletzung und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

