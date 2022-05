POL-HS: Wohnmobil aufgebrochen

Heinsberg (ots) - Am Montag (09. Mai) betrat eine weibliche Kundin gegen 14.25 Uhr einen Handyladen an der Hochstraße und gab an, sich für Kopfhörer zu interessieren. Als der Verkäufer die Ware aus dem Lager holte, riss die junge Frau an vier Mobiltelefonen, die in einem Regal ausgestellt waren, die Sicherungskabel ab und flüchtete mit ihrer Beute zu Fuß in Richtung Busbahnhof. Die Täterin war etwa 15 bis 20 Jahre ...

