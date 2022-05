Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jugendliche stiehlt vier Mobiltelefone

Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Am Montag (09. Mai) betrat eine weibliche Kundin gegen 14.25 Uhr einen Handyladen an der Hochstraße und gab an, sich für Kopfhörer zu interessieren. Als der Verkäufer die Ware aus dem Lager holte, riss die junge Frau an vier Mobiltelefonen, die in einem Regal ausgestellt waren, die Sicherungskabel ab und flüchtete mit ihrer Beute zu Fuß in Richtung Busbahnhof. Die Täterin war etwa 15 bis 20 Jahre alt, 16o bis 175 Zentimeter groß, schlank und hatte schulterlanges blondes Haar. Sie war mit hellblauen Jeans und einem hellen T-Shirt bekleidet und hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen oder Angaben zur Person der Diebin machen können. Sie werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Es ist auch möglich, einen Hinweis über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis zu geben.

