Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Oldtimer aus Garage entwendet, Steuergeräte aus BMW ausgebaut

Heinsberg-Hülhoven (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Sonntagabend (08. Mai), 21 Uhr und Montagmorgen (09. Mai), 09.45 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in eine Garage an einem Haus in der Rethelstraße ein und entwendeten einen grauen Daimler-Benz SL Pagode, an dem Mülheimer Kennzeichen (MH-) angebracht waren. In der gleichen Nacht stahlen Diebe, nachdem sie gewaltsam in einen PKW BMW eingedrungen waren, der an der Straße Im Hofbruch stand, zwei Steuergeräte aus dem Motor- und Fußraum. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, versucht nun die Kriminalpolizei zu klären, die bereits die Ermittlungen aufgenommen hat.

