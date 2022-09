POL-SO: Einbrecher in Café

Kreis Soest (ots) - Gestern wurde eine Frau in Warstein bestohlen. In einem Discounter griffen Diebe in ihre Handtasche und entwendeten das Portemonnaie. Neben dem Personalausweis wurde auch eine EC-Karte gestohlen mit der kurz darauf schon ordentlich Geld abgehoben wurde. Bereits am Samstag wurde die Börse einer Frau in Lippetal während eines Einkaufs entwendet. Sie bemerkte erst am Montag die fehlende Börse. Außerdem bemerkte sie, dass von zwei Konten mittels der ...

