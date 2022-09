Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Immer wieder Taschendiebe

Kreis Soest (ots)

Gestern wurde eine Frau in Warstein bestohlen. In einem Discounter griffen Diebe in ihre Handtasche und entwendeten das Portemonnaie. Neben dem Personalausweis wurde auch eine EC-Karte gestohlen mit der kurz darauf schon ordentlich Geld abgehoben wurde. Bereits am Samstag wurde die Börse einer Frau in Lippetal während eines Einkaufs entwendet. Sie bemerkte erst am Montag die fehlende Börse. Außerdem bemerkte sie, dass von zwei Konten mittels der zugehörigen Karten Geld abgehoben wurde. Die PIN-Nummern hatte sie auf einem Zettel im Portemonnaie. Täglich werden in den Supermärkten im Kreis Soest Geldbörsen aus Handtaschen entwendet. Meistens haben es die Diebe leicht, weil die Taschen wenig beaufsichtigt werden. Auch wenn man dies jeden Tag in den Medien mitbekommt, so bleibt die Leichtsinnigkeit solange vorhanden, bis man selbst Opfer von Taschendieben geworden ist. "Achten Sie bitte auf ihre Wertsachen, sonst freuen sich Diebe über die leichte Beute!" (lü)

