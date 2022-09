Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht

Lippstadt (ots)

Am Freitag, gegen 14:30 Uhr, wurde an der Erwitter Straße ein weißer Audi der am Straßenrand abgestellt war von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Eine Zeugin hatte der Halterin anschließend einen Zettel mit einer nicht vollständigen Autonummer in die Hand gedrückt. Die Polizei bittet diese Zeugin, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell