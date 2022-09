POL-SO: Radfahrer schwer verletzt

Kreis Soest (ots) - Anröchte-Klieve, Einbruch in Einfamilienhaus Am Samstag, den 17.09.2022, zwischen 18:10 Uhr und 21:15 Uhr, drangen unbekannte Täter durch eine geschlossene Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Steinmetzstraße ein. Dort entwendeten sie mehrere Uhren. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000.(sch.) Rückfragenvermerk für ...

