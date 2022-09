Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Autofahrerin gesucht

Soest (ots)

Am Samstag, gegen 12:00 Uhr, kam es an der Einfahrt zu einem Discounter am Herzog-Adolf-Weg zu einem Unfall. Eine 47-jährige Frau aus Soest war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Lippstädter Straße unterwegs. Ein in gleicher Richtung fahrender Pkw bog nach rechts auf den Parkplatz des Discounters ab. Dabei kam es zum Zusammenprall mit dem Fahrrad. Die Radlerin stürzte über die Motorhaube. Die etwa 50 Jahre alte, blonde Autofahrerin kümmerte sich zunächst um die gestürzte Frau. Als die leicht Verletzte die Polizei hinzuziehen wollte, fuhr die Unfallverursacherin einfach davon. Aufgrund des Unfalls konnte das Opfer sich weder Kennzeichen noch Fahrzeugmarke merken. Der dunkle Pkw (Golf-Klasse) hat durch die Kollision einen langen Kratzer an der rechten Fahrzeugseite. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder der flüchtigen Fahrerin geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. Für die Unfallverursacherin wäre es besser, wenn sie sich selbst melden würde. (lü)

