Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Weiterer Einbruch in Einfamilienhaus

Anröchte-Klieve (ots)

Am Sonntag, 18.09.2022, stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Am Feldrain in Anröchte-Klieve bei fest, dass während ihrer Abwesenheit eine Scheibe zum Haus eingeschlagen wurde und das Haus von unbekannten Tätern betreten wurde. Bislang konnten die Geschädigten bei einer ersten Durchsicht feststellen, dass eine hochwertige Kameraausrüstung gestohlen wurde. Die Polizei vermutet, dass der Einbruch im Zusammenhang mit einem weiteren Einbruch in der Steinmetzstraße steht, der bereits am 17.09.2022 von den Bewohnern bemerkt worden war. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (Je)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell