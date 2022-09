Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Einbruch in das Walburgahaus

Werl (ots)

In der Nacht von Mittwoch 14.09.22 auf Donnerstag 15.09.2022 kam es zu einem versuchten Einbruch in das Gemeindezentrum Walburgahaus, Kirchplatz 3 in Werl. Unbekannte Täter versuchten die Eingangstür an der Schulgasse aufzuhebeln. Dies gelang jedoch nicht. Zeugen welche sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen zur Tatzeit geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Werl unter 02922-91000 zu melden.(bv)

