POL-SO: Lippetal-Lippborg - Vorsicht Taschendiebe

Lippstadt (ots) - Am Freitag, um 05:40 Uhr, kam es an der Kreuzung Klusetor/Woldemei zu einem Unfall. Eine 26- jährige Frau aus Lippstadt war mit ihrem Fahrrad auf der Straße Klusetor unterwegs. An der Kreuzung bremste sie ihr Rad stark ab. Dabei blockierte das Vorderrad und die Frau stürzte über den Lenker. Sie musste verletzt mit dem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht werden. (lü) ...

mehr