Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Alleinunfall

Wickede (ots)

Am Freitag, um 02:20 Uhr, kam es an der Hauptstraße in Wickede zu einem Unfall. Ein 22-jähriger Mann aus Wickede war mit seinem Audi auf der Hauptstraße aus Richtung Stadtwald kommend unterwegs. In Höhe der Hausnummer 96 kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Audi mit einer Grundstücksmauer und anschließend mit einer Hecke. Dabei wurde der Fahrer verletzt. Er musste zu einer Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Feuerwehr kümmerte sich vor Ort um ausgelaufene Betriebsstoffe. (lü)

