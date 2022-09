Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Korrekturmeldung Küchenbrand

Ense (ots)

Am Mittwoch kam es in der Straße Am Brautmorgen zu einem Küchenbrand. Leider hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Bei der Brandursache handelt es sich nicht um das vergessene Mittagessen auf dem Herd, sondern um einen technischen Defekt an einem Kaffeevollautomaten. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell