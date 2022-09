Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch

Lippstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen der Zeit vom 7. September, 17 Uhr, bis zum 14. September, 08.30 Uhr, in einen Schuppen in der Mastholter Straße ein. Vermutlich brachen die Einbrecher das Vorhängeschloss der Tür mit einem Bolzenschneider auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Anschließend versuchten die Unbekannten, in das angrenzende Wohnhaus einzusteigen. Die Schlösser des Hauses hielten den Aufbruchversuchen jedoch stand, so dass die Täter nicht ins Innere des Hauses gelangen konnten. Ob die Diebe Beute machen konnten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941 91000 zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell