Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall

Welver (ots)

Am Mittwoch, gegen 16.35 Uhr, kam es in der Berwicker Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Autofahrerin aus Welver fuhr mit ihrem Nissan aus Soest kommend in Richtung Welver. In Höhe der Ortschaft Berwicke geriet sie mit ihrem Pkw ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Seat eines 58-Jährigen aus Soest. Einem weiteren 55-jährigen Mann aus Welver, der sich zur Unfallzeit hinter dem Fahrzeug der Welveranerin befand, gelang es noch, vor der Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen hindurchzufahren. Er touchierte in der Folge jedoch noch leicht den Pkw der 27-Jährigen. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin aus Welver schwer und der Fahrer aus Soest leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.(dk)

