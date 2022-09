Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrüger versuchen es immer wieder

Kreis Soest (ots)

Die Betrugsversuche zum Nachteil der Bürgerinnen und Bürger im Kreis Soest reißen nach wie vor nicht ab. Mit Lügengeschichten am Telefon oder per WhatsApp schaffen es Betrüger, immer wieder Menschen in die Irre zu führen und an ihr Geld zu kommen. Am Dienstagmorgen erhielt ein 64-jähriger Vater aus Soest eine WhatsApp-Nachricht einer unbekannten Nummer, die angeblich von seinem Sohn kam. Der Sohn bat darum, online eine Rechnung für ihn zu bezahlen. Der Vater wurde skeptisch, erkannte den Betrugsversuch und überwies kein Geld. Die Polizei rät, wenn Sie über Messenger-Dienste eine Zahlungsforderung bekommen, erst über eine Ihnen bekannte Telefonnummer bei Ihren Angehörigen nachzufragen. Rufen Sie im Zweifel die Polizei unter der 110 an. Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind. Helfen Sie mit, indem Sie vor allem ältere Menschen in Ihrem Umfeld über diese Betrugsmasche informieren.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell