Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht

Lippstadt (ots)

Am Montag, 12. September, kam es gegen 05.55 Uhr, im Bereich der Kreuzung Beckumer Straße und Udener Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Radfahrerin aus Lippstadt befuhr die Udener Straße in Richtung der Beckumer Straße und bog in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zur Kollision mit einem grauen Pkw, der ebenfalls aus der Udener Straße kommend in die Beckumer Straße einbog. Die 20-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Ihr Rad wurde bei dem Sturz beschädigt. Der Autofahrer hielt kurz an und erkundigte sich nach dem Befinden der Lippstädterin. Anschließend verließ er die Unfallstelle, ohne sich weiter um das Geschehene zu kümmern. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Cirka 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, graue, kurze Haare. Er sprach mit einem Akzent. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden.(dk)

