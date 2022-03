POL-RBK: Bergisch Gladbach - Terrassentür eingeschmissen und Geldkassette entwendet

Bergisch Gladbach (ots) - Im Laufe des gestrigen Tages (23.03.) zwischen 07:00 und 17:45 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Mutzer Straße in Hebborn eingebrochen. Die Täter brachen die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und verschafften sich so unerlaubt Zugang. Anschließend wurde das Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Sie erbeuteten ein ...

mehr