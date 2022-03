Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Zwei Diebstähle aus Handwerkerfahrzeugen im Umkreis von 450 Metern

Burscheid (ots)

Fußläufig lediglich rund 6 Minuten voneinander entfernt, wurden in der Nacht zu Mittwoch (23.03.) gleich zwei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen und diverse Werkzeugmaschinen gestohlen.

Gegen 05:45 Uhr bemerkte ein Handwerker in der Straße Altenhilgen die eingeschlagene Scheibe seines Dienstwagens. Am Vorabend gegen 18:00 Uhr stellte er den Peugeot am Straßenrand ab. Es wurden ein Laubbläser sowie ein Bohrschrauber der Marke Makita entwendet. Die Schadenshöhe wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Rund eine Stunde später und nur 450 Meter entfernt wurde der Polizei ein weiterer Diebstahl aus einem Handwerkerfahrzeug gemeldet. In der Straße Rosenkranz wurde ebenfalls die Seitenscheibe eines Dienstwagens eingeschlagen. Der Besitzer gab gegenüber den Polizisten an, den Ford Transit am Vortag gegen 16:00 Uhr am Straßenrand geparkt zu haben. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein Staubsauger sowie eine Schleifmaschine entwendet. Der Gesamtschaden wird hier auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt.

Wer Hinweise zu diesen Taten geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ch)

