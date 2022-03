POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unter Drogeneinfluss - Verkehrsunfall zwischen drei Radfahrern

Bergisch Gladbach (ots) - Am Dienstag (22.03.), in der Zeit von 07:45 bis 15:00 Uhr haben Einbrecher in der Straße Am Anger in Bergisch Gladbach mit einem Pflasterstein die Fensterscheibe des Schlafzimmers eines Einfamilienhauses eingeworfen. Anschließend wurde das Gebäude nach Wertgegenständen durchsucht und zwei Geldbörsen mit insgesamt 200 Euro Bargeld ...

