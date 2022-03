Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schmuckgegenstände bei Einbruch gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages (23.03.) zwischen 07:00 und 17:45 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Mutzer Straße in Hebborn eingebrochen. Die Täter brachen die rückwärtig gelegene Terrassentür auf und verschafften sich so unerlaubt Zugang. Anschließend wurde das Haus nach Wertgegenständen durchsucht.

Sie erbeuteten ein Schmuckkästchen, diversen Schmuck und Manschettenknöpfe.

Der Erkennungsdienst wurde verständigt, um mögliche Spuren der Täter zu sichern.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, möge sich unter der Rufnummer 02202-2050 an die Polizei Rhein-Berg wenden. (mo)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell