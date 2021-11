Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ RNK - Brand in Restaurant/Hotel - Rettungskräfte im Einsatz PM Nr. 1

Wiesloch (ots)

Derzeit ist ein Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften bei einem Brand in einem Restaurant/Hotel im Bereich der Hauptstraße in Wiesloch eingesetzt. Im Bereich der Hauptstraße kommt es daher zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

