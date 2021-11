Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Baiertal (Rhein-Neckar-Kreis) - Fahrzeugbrand in der Wingertsgasse

Baiertal (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr geriet ein Audi RS3 auf einem Parkplatz in der Wingertgasse im Hinterhof komplett in Flammen. Das Feuer brach vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum aus. Der Fahrer konnte das aufgehen der Flammen von seinem Balkon aus beobachten und verständigte die Polizei. Durch die freiwillige Feuerwehr, welche mit sechs Fahrzeuge und 26 Mann vor Ort war, konnte der Fahrzeugbrand schnell gelöscht werden. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden, eine Außenwand einer Garage und eine Grundstückshecke wurden ebenfalls beschädigt. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Ein Personenschaden entstand nicht. Ermittlungen bezüglich der genauen Brandursache wurde durch das Polizeirevier Wiesloch aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell