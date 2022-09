Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht

Wickede (ots)

Am Dienstag, zwischen der Zeit von 07.30 Uhr bis 07.40 Uhr, kam es in der Straße Nachtigall, in Höhe der Hausnummer 13, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte vermutlich im Vorbeifahren den am Fahrbahnrand geparkten, weißen Opel Corsa eines Ambulanten Pflegedienstes und beschädigte diesen entlang der Fahrerseite. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922 91000 zu melden.(dk)

