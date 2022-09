POL-SO: Versuchter Einbruch in Schule

Warstein (ots) - Am Montagabend, um 20.50 Uhr, kam es in einem Fastfood-Restaurant in der Franz-Hegemann-Straße zu einem Raubüberfall. Ein bislang unbekannter Täter betrat das Restaurant und verlangte unter Vorhalt eines Messers die Tageseinnahmen. Die Mitarbeiterin kam der Forderung nach. Anschließend flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 1,70 Meter groß, ...

