Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht

Werl (ots)

Am Sonntag, 4. September, gegen 02.25 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Michaelstraße. Ein Anwohnerin wurde durch ein lautes Geräusch geweckt und konnte noch ein Fahrzeug beobachten, unter dem sprichwörtlich die Funken flogen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug überfuhr eine Verkehrsinsel in Höhe der Hausnummer 1a und beschädigte dabei ein Verkehrsschild. Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Mercedes Benz der A-Klasse. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw mit einem erheblichen Schaden am Unterboden geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922 91000 zu melden.(dk)

