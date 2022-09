Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raub auf Fastfood-Restaurant

Warstein (ots)

Am Montagabend, um 20.50 Uhr, kam es in einem Fastfood-Restaurant in der Franz-Hegemann-Straße zu einem Raubüberfall. Ein bislang unbekannter Täter betrat das Restaurant und verlangte unter Vorhalt eines Messers die Tageseinnahmen. Die Mitarbeiterin kam der Forderung nach. Anschließend flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 1,70 Meter groß, bekleidet mit einer dunkelblauen Sweatshirt-Jacke mit weißen Punkten und einer schwarzen Hose. Der Räuber hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen, darunter war braunes Haar erkennbar. Er trug eine blaue, medizinische Maske und sprach Deutsch mit einem Akzent. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902 91000 zu melden.(dk)

